В УЕФА выбрали лучший гол 4-го тура Лиги чемпионов (видео) [ Редактировать ]
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22-летний нападающий "Вольфсбурга" Лукас Нмеча забил победный гол в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА по итогам поединков 4-го тура признал этот гол лучшим.
Таким образом, благодаря этому голу немец установил окончательный счет 2:1 и его команда одолела "Зальцбург".
На статус лучшего гола недели также претендовали Карим Бензема (забил в ворота "Шахтера"), Криштиану Роналду (забил "Аталанте") и Роберт Левандовски (забил "Бенфике").
⚽ Лучший гол 4-й тура в Лиге чемпионов забивает нападающий "Вольфсбурга" Лукас Нмеча!#ГолНеделиЛЧ | #UCLGOTW pic.twitter.com/cqgaEYab0k— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 4, 2021
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Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес гол нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко в список претендентов на лучшее взятие ворот во время турнира Евро-2020. Наблюдатели УЕФА составили список из 10 лучших забитых мячей.
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