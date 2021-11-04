22-летний нападающий "Вольфсбурга" Лукас Нмеча забил победный гол в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА по итогам поединков 4-го тура признал этот гол лучшим.

Таким образом, благодаря этому голу немец установил окончательный счет 2:1 и его команда одолела "Зальцбург".

На статус лучшего гола недели также претендовали Карим Бензема (забил в ворота "Шахтера"), Криштиану Роналду (забил "Аталанте") и Роберт Левандовски (забил "Бенфике").

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