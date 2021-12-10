Жертв и пострадавших в результате ЧП нет/ фото: ГСЧС

В Соломенском районе столицы произошло возгорание в офисном здании. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Страшный инцидент произошел на улице Льва Толстого, 67. Спасатели получили сообщение о возгорании в 13:58, пожарные прибыли на место происшествия в 13:58, когда огонь охватил 200 квадратных метров.

Отмечается, что по предварительной информации, жертв и пострадавших в результате ЧП нет. К ликвидации пожара были привлечены 28 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

Читайте также, в городе Канев, который находится в Черкасской области, на территории общежития произошел пожар. По прибытию на место происшествия спасатели ГСЧС обнаружили задымление на 4-м этаже здания, известно, что возгорание было локализовано в течение нескольких десятков минут.

Кроме того, в городе Харьков произошел пожар на территории частного реабилитационного центра. Прибывшие на место происшествия спасатели начали бороться с огнем, тогда как до их приезда 13 пациентов, а также один сотрудник учреждения смогли самостоятельно покинуть дом.

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