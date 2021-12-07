В городе Канев, который находится в Киевской области, на территории общежития произошел пожар. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным ГСЧС, возгорание случилось в общежитии семейного типа. Спасатели провели эвакуацию 15 человек, 4 из которых - дети.

7 декабря в 10:21 в Центр управления в чрезвычайных ситуациях поступило сообщение о том, что в 9-ти этажном общежитии семейного типа на улице Энергетиков возник пожар.

Отмечается, что по прибытию на место происшествия спасатели ГСЧС обнаружили задымление на 4-м этаже здания. Известно, что возгорание было локализовано в течение нескольких десятков минут.

Читайте также, в городе Харьков произошел пожар на территории частного реабилитационного центра. Прибывшие на место происшествия спасатели начали бороться с огнем, тогда как до их приезда 13 пациентов, а также один сотрудник учреждения смогли самостоятельно покинуть дом.

Кроме того, на Оболони в Киеве спасатели потушили масштабный пожар в торговых павильонах. Установлено, что возгорание произошло в нескольких киосках, огонь распространился на рядом расположенное двухэтажное здание, на месте работали восемь единиц спецтехники и 35 человек.

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