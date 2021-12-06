В городе Харьков произошел пожар на территории частного реабилитационного центра. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание в двухэтажном здании случилось ночью. Прибывшие на место происшествия спасатели начали бороться с огнём, тогда как до их приезда 13 пациентов, а также один сотрудник учреждения смогли самостоятельно покинуть дом.

На момент прибытия пожарных дом горел уже на площади 200 кв. м. горели деревянные леса крыши, перекрытия и жилая комната. До прибытия спасателей 13 постояльцев заведения и 1 работник самостоятельно вышли на свежий воздух.

Отмечается, что к месту происшествия прибыло 5 отделений Службы спасения на автоцистернах, автомобиль газодымозащитной службы и 30 человек личного состава ГСЧС. Пожар был ликвидирован в течение нескольких часов, а его причина устанавливается.

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Кроме того, в Днепре произошел пожар в жилом многоэтажном доме, в ходе которого спасатели спасли более десятка человек. В ходе тушения пожара были спасены 11 человек, в том числе трое детей, при этом один человек получил травмы и был госпитализирован в местное медучреждение.