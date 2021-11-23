В ночь на вторник, 23 ноября, в Дарницком районе Киева произошел пожар в офисном здании. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о возгорании в административном трехэтажном здании по адресу улица Коллекторная 3, спасатели получили в 04:41.

Огонь охватил третий этаж здания на площади 1,4 тыс. кв. м. Пожар тушили почти 3 часа, работало 14 единиц техники и 55 пожарных. В 7:35 пожар потушили.

Жертв и пострадавших нет. Что стало причиной возгорания будут выяснять правоохранители.

Напомним, что в сессионном зале Верховной Рады произошел пожар. Вспыхнул пульт для голосования.