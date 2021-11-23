В Киеве горело офисное здание: огонь тушили три часа (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В ночь на вторник, 23 ноября, в Дарницком районе Киева произошел пожар в офисном здании. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о возгорании в административном трехэтажном здании по адресу улица Коллекторная 3, спасатели получили в 04:41.
Огонь охватил третий этаж здания на площади 1,4 тыс. кв. м. Пожар тушили почти 3 часа, работало 14 единиц техники и 55 пожарных. В 7:35 пожар потушили.
Жертв и пострадавших нет. Что стало причиной возгорания будут выяснять правоохранители.
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