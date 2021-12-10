Рада ЄС прийняла Хорватію до Шенгенської зони [ Редактировать ]
Хорватію приймають до Шенгенської зони. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС. У Євросоюзі заявили - хорвати виконали всі необхідні умови. Довгий час це питання було проблематичним через міграцію.
Однак Загребу вдалося переконати Брюссель, що він здатен ефективно управляти своєю частиною зовнішніх кордонів блоку. Наразі ж невідомо, коли саме Хорватія приєднається до Шенгенської зони.
Водночас самі хорвати сподіваються, що це станеться вже наступного року. Нині Шенгенська зона налічує 26 членів і, зокрема, кілька країн, які не входять до ЄС. Шенген передбачає вільний проїзд на внутрішніх межах держав, які входять до цієї зони.
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