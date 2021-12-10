Вона є повністю екологічною і зменшує кількість відходів більше ніж на половину.

Нову технологію друку акумуляторів для електрокарів завдяки 3D-принтерам представили в німецькій компанії Blackstone Technology. Там наголосили - їхня розробка допоможе різко знизити витрати та підвищити ефективність виробництва літій-іонних акумуляторів.

Вона є повністю екологічною і зменшує кількість відходів більше ніж на половину. Окрім того, завдяки 3D-принтерам є можливість виробляти батареї за індивідуальними розмірами та потужностями.

У німецькій компанії запевняють - їхня технологія вже незабаром може стати ключовою у виробництві акумуляторів для електромобілів.