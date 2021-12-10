В Україні стартує перший етап відмови від пластикових пакетів.

Прощавай поліетилен. Від сьогодні дармових пакетів у магазинах більше нема. Тонкі й надтонкі кульочки можна лише купити. Тож тепер до крамниці- тільки зі своєю торбою.

Чи всі продавці виконують новий закон і чи до вподоби українцям ця маленька еко-революція?? Розкаже Карина Вакарєва.

-Ніякого права ми не маємо, шоб сказать - нє, ми не будемо платить!

-А де вони дінуться? Мусять.

Кінець епохи целофану. Ось ці безплатні поліетиленові пакетики, в які ви звикли пакувати овочі, фрукти, хліб та солодощі - тепер...

С ручками по три, а такой - две. Будут торбочки шить.

І це не чергова забаганка торговців. В Україні стартує перший етап відмови від пластикових пакетів. У роздрібній торгівлі їх продаватимуть від двох до трьох гривень за штуку, аби відбити в покупців бажання щоразу набирати їх жменями. Схема наступна:

Людмила, продавчиня:

-Людина підходить, я питаю - у вас пакетики є? - Немає. - Вам я можу предложить - у нас платний. - Давайте.

Так нардепи та урядовці хочуть зменшити обіг пластикових пакетів на ринку. Остаточно рулони кульочків зникнуть із полиць супермаркетів, аптек і магазинів у березні 22-го. До цього часу влада має запропонувати альтернативу - паперові, біорозкладні або торбинки багаторазового використання.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Тепер ходитиму до супермаркету ось із такою стильною екоторбою. Бо відсьогодні звичні та зручні пакети-"маєчки" платні. Ходімо подивимось, чи всі люди озброїлись таким аксесуаром?

-От такий кульок в мене єсть. - Берете з собою? - Да, ну а шо дєлать?

-В мене кульочок свій. Свій, як завжди - дєжурний.

У столичному супермаркеті вже оголосили про нововведення. У людей реакція різна. Хтось платити готовий:

-Ну если им нужны денюжки, конечно я заплачу.

-Якщо я їх беру, то звісно готовий.

Для когось - ціни кусаються.

-Для нас, пенсіонерів, що получається? Ще дорожче? І так дорого все!

-Я всегда думала, что пакеты уже включены в стоимость товара. Поэтому, мне не хотелось бы платить дополнительно.

За роздавання так званих "маєчок" підприємців каратимуть гривнею. Якщо спіймають уперше - доведеться викласти до трьох з половиною тисяч. Наступного разу - штраф сягне вже восьми.

Олег Тітамир, президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг":

Что такое штраф - 8600 гривен для ритейла? Для сети даже 30 тисяч гривен - это мелочи. Они скорей всего будут продавать пакеты по невысокой цене, потому что от них избавиться полностью невозможно.

Слова експерта підтверджує ось цей... цінник. Така сума не лякає навіть пенсіонерів.

-Аааа, ну то це не страшно - 6 копійок.

Тож виникає запитання - чи вдасться повністю позбутися целофанового засилля до 23-го року?