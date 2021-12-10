Платні пакетики: чи всі продавці виконують новий закон [ Редактировать ]
Прощавай поліетилен. Від сьогодні дармових пакетів у магазинах більше нема. Тонкі й надтонкі кульочки можна лише купити. Тож тепер до крамниці- тільки зі своєю торбою.
Чи всі продавці виконують новий закон і чи до вподоби українцям ця маленька еко-революція?? Розкаже Карина Вакарєва.
-Ніякого права ми не маємо, шоб сказать - нє, ми не будемо платить!
-А де вони дінуться? Мусять.
Кінець епохи целофану. Ось ці безплатні поліетиленові пакетики, в які ви звикли пакувати овочі, фрукти, хліб та солодощі - тепер...
С ручками по три, а такой - две. Будут торбочки шить.
І це не чергова забаганка торговців. В Україні стартує перший етап відмови від пластикових пакетів. У роздрібній торгівлі їх продаватимуть від двох до трьох гривень за штуку, аби відбити в покупців бажання щоразу набирати їх жменями. Схема наступна:
Людмила, продавчиня:
-Людина підходить, я питаю - у вас пакетики є? - Немає. - Вам я можу предложить - у нас платний. - Давайте.
Так нардепи та урядовці хочуть зменшити обіг пластикових пакетів на ринку. Остаточно рулони кульочків зникнуть із полиць супермаркетів, аптек і магазинів у березні 22-го. До цього часу влада має запропонувати альтернативу - паперові, біорозкладні або торбинки багаторазового використання.
Карина Вакарєва, кореспондентка:
Тепер ходитиму до супермаркету ось із такою стильною екоторбою. Бо відсьогодні звичні та зручні пакети-"маєчки" платні. Ходімо подивимось, чи всі люди озброїлись таким аксесуаром?
-От такий кульок в мене єсть. - Берете з собою? - Да, ну а шо дєлать?
-В мене кульочок свій. Свій, як завжди - дєжурний.
У столичному супермаркеті вже оголосили про нововведення. У людей реакція різна. Хтось платити готовий:
-Ну если им нужны денюжки, конечно я заплачу.
-Якщо я їх беру, то звісно готовий.
Для когось - ціни кусаються.
-Для нас, пенсіонерів, що получається? Ще дорожче? І так дорого все!
-Я всегда думала, что пакеты уже включены в стоимость товара. Поэтому, мне не хотелось бы платить дополнительно.
За роздавання так званих "маєчок" підприємців каратимуть гривнею. Якщо спіймають уперше - доведеться викласти до трьох з половиною тисяч. Наступного разу - штраф сягне вже восьми.
Олег Тітамир, президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг":
Что такое штраф - 8600 гривен для ритейла? Для сети даже 30 тисяч гривен - это мелочи. Они скорей всего будут продавать пакеты по невысокой цене, потому что от них избавиться полностью невозможно.
Слова експерта підтверджує ось цей... цінник. Така сума не лякає навіть пенсіонерів.
-Аааа, ну то це не страшно - 6 копійок.
Тож виникає запитання - чи вдасться повністю позбутися целофанового засилля до 23-го року?
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