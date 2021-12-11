Байден впервые обсудил с Шольцем ситуацию на украинских границах [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Президент США Джозеф Байден и новый канцлер Германии Олаф Шольц провели первый разговор по телефону. Американский президент выразил надежду в Twitter, что Вашингтон и Берлин будут совместно работать по "дестабилизирующему наращиванию" российских войск на границе с Украиной.
Сегодня я разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы поздравить его с назначением. Я надеюсь на совместную работу по всему спектру глобальных проблем, включая трансатлантические усилия по решению вопроса российского дестабилизирующего наращивания военных сил вдоль границы с Украиной.
Пресс-служба Белого дома сообщила, что главы двух стран обсуждали решение вопроса по наращиванию войск России "вокруг Украины".
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт написал в Twitter:
Оба подтвердили тесные связи между Германией и США. Трансатлантическая дружба необходима для преодоления актуальных и будущих вызовов.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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