Президент США Джозеф Байден и новый канцлер Германии Олаф Шольц провели первый разговор по телефону. Американский президент выразил надежду в Twitter, что Вашингтон и Берлин будут совместно работать по "дестабилизирующему наращиванию" российских войск на границе с Украиной.

Сегодня я разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы поздравить его с назначением. Я надеюсь на совместную работу по всему спектру глобальных проблем, включая трансатлантические усилия по решению вопроса российского дестабилизирующего наращивания военных сил вдоль границы с Украиной.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что главы двух стран обсуждали решение вопроса по наращиванию войск России "вокруг Украины".

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт написал в Twitter:

Оба подтвердили тесные связи между Германией и США. Трансатлантическая дружба необходима для преодоления актуальных и будущих вызовов.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.