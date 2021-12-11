Коронавирус в Украине: последние данные [ Редактировать ]
Источник: Министерство здравоохранения Украины
За минувшие сутки, 10 декабря, в Украине зафиксировано 10 133 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 991, медработников - 199). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За прошедшие сутки:
- госпитализированы - 2 307 человек;
- летальных исходов - 446;
- выздоровели - 25 861 человек;
- первую дозу вакцины получили 55 798 человек;
- вторую дозу - 112 561 человек.
За все время пандемии в Украине от коронавируса скончались 290 789 человек. Первую дозу вакцины получили 14, 087 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12,364 млн.
Напомним, что штамм коронавируса "Омикрон" в 4 раза заразнее "Дельты".
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