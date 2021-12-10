В Украине за весь период пандемии из-за коронавируса скончались 90 343 человека. Всего заболело 3 543 684 человека.

"За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 543 684 человека;

поправилось - 3 158 426 человек;

летальных исходов - 90 343;

проведено ПЦР-тестирование -16 234 638", - заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что по данным Worldometer всего в мире зафиксировано 5 302 962 смерти от коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 241 853 345 человек.

Читайте также, на территории Австрии впервые в Европейском союзе вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Канцлер страны Александр Шалленберг заявил, что в Австрии находится большое количество невакцинированных людей.

Кроме того, канцлер Австрии Александр Шалленберг объявил о введении локдауна в стране для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. На территории Австрии уровень иммунизации населения достиг 65% среди взрослых.