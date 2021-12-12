Якщо "Омікрон" витіснить "Дельту", то це буде непогано

У неділю, 12 грудня, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" епідеміолог Наталія Виноград розповіла про можливу циркуляцію штаму коронавірусу "Омікрон" на территорії України.

За таке послаблення карантину, звичайно, доведеться віддавати, це буде залежати від того чи залишились ми зараз з "Дельтою", чи до нас прийде "Омікрон". Це нова загроза, з якою треба рахуватися і вона однозначно прийде. Ускладнення епідемічної ситуації розпочнеться швидше, ніж у кінці січня.

Також Виноград додала, що в Європі зараз циркулює штам "Омікрон" і у всіх державах, крім двох, він вже підтверджений. Крім того, лікар розказала, що кількість тяжких випадків від "Омікрона" є значно меншою, ніж від "Дельти", при цьому від першого взагалі немає смертей. Але хворіти ним будуть дуже сильно.

У Сполучених Штатах 80% хворіють "Омікроном" є двічі щепленими, а 14% - ті, хто вже хворіли. Ні постоінфекцийний, ні поствакцинальний імунітет не буде захищати людей.

Епідеміолог повідомила, що з'явились дані про те, що ефективність щеплень знижується щонайменше в три рази. Це може свідчити про те що вакцини треба швидко змінювати. Якщо ж "Омікрон" витіснить "Дельту", то це буде непогано.

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