А ще в Кенії по-особливому святкують Новий Рік. 31 грудня кенійці купаються в океані, плавають на човнах І традиційно - дарують один одному подарунки. От тільки під ялинку їх, звісно ж, не кладуть.

Новорічні ялинки - це вже традиція інших широт. І в нас - на ярмарках, які уже почали роботу, можна знайти деревця не гірші, ніж у Білому домі чи Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку.

Скільки цьогоріч коштують зелені красуні? Чому їх везуть в Україну аж з... Данії? І які ялинкові тренди цього сезону? Про все розкаже і покаже наша Яна Танчак.

Вони вже на вулицях усіх міст.

І конкуренція - як на міс Всесвіт.

Эти вообще красотки, это бомба просто.

Приїжджають до нас навіть... із Данії.

В Украине дефицит хорошего качественного продукта.

То які вони - модні тренди для українських та імпортних красунь:

Все мы сейчас тяготеем к семейным ценностям.

Їдемо за сотню кілометрів від Києва. В ялинковий розсадник. Державний. Деревця до свят тут вирощують уже не один десяток років. Є і свій банк насіння.

Так у нас тут зберігається насіння хвойних і листяних порід. У таких бутлях вони можуть зберігатися майже аж до 30 років.

А взагалі на світ ялинки з'являються так. Спершу насіння загортають у землю і дбають про саджанець у теплиці.

Валерій Закружний, начальник відділу лісового господарства:

От це ялина звичайна однорічна, от їй якраз рік після того, як її висіли. Щоб вона попала уже в ліс - рік її тут ростили пололи, доглядали. Ну у дворічному віці її уже пересаджують на плантації новорічних ялин.

І ось ці дворічні ялинки - на плантаціях. Тут їх понад десять тисяч. Але, щоб продати одну із зелених красунь, ще слід почекати. Щонайменше... шість років.

Валерій Закружний, начальник відділу лісового господарства:

От це її три роки, ну їй орієнтовно, їй десь до пів метра. Ще надо два роки, щоб вона була метр. Потом ялинка уже формується, ще чекаємо років два.

Ці хвойні з лісгоспу - законні. На них є чип і можна визначити, звідки деревце привезли - всі дані в єдиному реєстрі. У лісгоспі вам продадуть метрову ялинку за 108 гривень. Таку саму - але вже на базарі, приміром, у столиці - за триста.

У меня у ребенка первый Новый год, поэтмоу старался самую красивую елку выбрать.

Ми зустрічаємо Едуарда на одній із торгових ялинкових точок. Але тут реалізовують дерева не з українських лісгоспів. А... з іноземних плантацій.

Віталій Матвеєв, підприємець:

Мы начали искать где можно найти, откуда можно привезти. Мы объездили всю Европу и для себя определили, что самое лучшее качество пихты "Норманда" - это дания, пихты "Фрайзера" - это Эстония, и елки европейской - это тоже Эстония.

Це ялинки, які встановлюють у Білому домі, у Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку. Ми звикли бачити їх в американських різдвяних фільмах. Подружжя Матвієнків такі дерева замовляють у Данії та Естонії - заздалегідь.

Віталій Матвеєв, підприємець:

Уже в ноябре для наших постоянных клиентов делаем выбор прям из поля, елка стоит растет и наши клиенты уже могут выбрать и определить для себя ту красавицу, которая будет радовать их на Новый год.

Певно, ви гадаєте, що ці ялинки коштують усі гроші світу?

Валентина Матвєєва, підприємиця:

Если говорить о ценовой политике, у нас есть елочки которые стоят 779, если говорить о такой пихте "Норман", такая стоит 3290 гривен. Есть еще такой вариант, который стоит 2200 гривен, вот такая вот малышка пихта "Норманда" стоит 1699 гривен.

Хоча, звісно, вітчизняні - дешевші. А що робитити тим, хто шукає одну ялинку на все життя? Від різновидів штучних - очі розбігаються. Ось тобі сосна, ось - і яскраво зелена, і зі снігом, і з шишками... Словом - вибирай, яка до душі. Сергій показує нам найпопулярнішу.

Сергій, продавець штучних ялинок:

Сама ходова ялинка - це сосна зроблена з пластику. Це виробництво Луцьк. Вона пишна, вона правильного кольору.

А ціна штучної красуні залежить від розміру та якості.

Ярина, продавчиня штучних ялинок:

Ціна в принципі з минулим роком не змінилась. Від 600 гривень і до семи тисяч. Це вже буде під назвою бомба ялиночка.

Цікаво, а яка ялинка вдома у людини, яка 20 років продає новорічні деревця?

Сергій, продавець штучних ялинок:

Немає. В нас дві кішки, ми беремо живі гілки чи щось. Беремо піхтове масло пшикаємо, ну я не можу, ну ви представте я тут на них дивлюсь по десять годин. Півтора місяця...

Якщо від кількості ялинок очі розбігаються, то з іграшками - ще гірше. Мені, наприклад, хочеться придбати всі новорічні прикраси, які я бачу. Але як зробити свою різдвяну красуню гарною, стильною і трендовою? Та й акцент нині - на сімейний затишок.

Ліна Щорс, працівниця студії декору та флористики:

Основной тренд в украшении елок 2022 года - создать атмосферу уюта, тепла, внимания друг к другу. И в нвоогодних оформлениях - это очень важно, использовать натуральные материалы, использовать много шишек, много натуральных игрушек, природы, все что есть под рукой.

І оздобити треба так, щоб ялинку хотілося довго розглядати.

Ліна Щорс, працівниця студії декору та флористики:

Как раньше мы украшали елку, когда в детстве с родителями? Мы вешали разные очень игрушки, разные шары, и это создавало определенное настроение. Сейчас собсвенно тоже мода на это.

Що ж, на тренди надивилися - тепер міркую, як прикрасити свою.

Яна Танчак, кореспондентка:

В мене вдома новорічних прикрас доволі багато. Тож цього річ я вирішила не купувати нові. А так хочеться гарну, а головне затишну ялинку. Але як її задекорувати всім цим різноманіттям?

Допомогатиме мені декоратор Анна. Символ наступного року - Чорний водяний тигр. І він не любить яскравих барв.

Анна Ганшина, декораторка:

Это могут быть черные оттенки, золотые, оранжевые, песочные, белые, серебро.

Але спершу потрібно вибрати гірлянду. Різнокольорові - радять заховати назад - до шафи.

Анна Ганшина, декораторка:

У вас гирлянда однотонная - это очень здорово, это сейчас в тренде.

А ось те, що варто дістати.

Анна Ганшина, декораторка:

Это, так называемые, игрушки с бабушкиной коробки. Они сейчас максимально в тренде, их здорово миксовать с современными деталями и будет очень красиво и такие воспоминания о детстве.

І розвішувати іграшки - краще за правилами.

Анна Ганшина, декораторка:

Рекомендуют крупные шарики вешать ближе к низу - переходя вверх к более мелким шарикам. Если вам этот вид пирамидки не сильно близок, вы можете разместить в более шахматном порядке, но крупные шары не рекомендуется вешать вверху.

А як же прикрашатимемо мою різдвяну красуню?

Анна Ганшина, декораторка:

Я бы рекомедовала выбрать белые и серебрянные игрушечки, потому что это будет очень гармонично к вашему интерьеру. И можно как раз добавить к вот этому. Красивые, фактурные.

Моя ялинка до свята готова. Вона вийшла в класичному стилі. А ось чи гнатися за новорічними трендами - вирішувати вам.