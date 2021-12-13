В Україні зменшується кількість інфікувань коронавірусом [ Редактировать ]
В Україні кількість нових інфікувань Ковідом поступово зменшується.
Минулої доби на коронавірус захворіли 5 тисяч 275 українців, померли - 238.
Найбільше нових заражень у Києві, Дніпропетровській та Волинській областях.
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