І на сьогодні медики фіксують зниження рівня захворюваності на ковід. У МОЗ кажуть - ще два регіони можуть готуватися до виходу з "червоної" зони. Зараз, нагадаю, областей із суворими обмеженнями 10. Щодо статистики - після вихідних вона традиційно нижча - маємо понад чотири тисячі інфікованих. Тих, хто одужав - удвічі більше. Померло - 188 людей.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: