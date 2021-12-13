Медики фіксують зниження рівня захворюваності на ковід в Україні [ Редактировать ]
І на сьогодні медики фіксують зниження рівня захворюваності на ковід. У МОЗ кажуть - ще два регіони можуть готуватися до виходу з "червоної" зони. Зараз, нагадаю, областей із суворими обмеженнями 10. Щодо статистики - після вихідних вона традиційно нижча - маємо понад чотири тисячі інфікованих. Тих, хто одужав - удвічі більше. Померло - 188 людей.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
40% дорослих українців - 12 мільйонів 457 тисяч - вже отримали повний курс щеплення. Досягнувши цієї позначки, Україна виконала цільовий орієнтир встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я: 40% вакцинованих у 2021 році".
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