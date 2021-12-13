У Швеції затримали "ескадрон смерті з України". Так трійцю наших співвітчизників охрестила тамтешня преса. Поліція країни вважає, що чоловіки планували вбивство місцевого кримінального авторитета. Спецоперацію з їх затримання провели ще п'ятого грудня, однак відомо про неї стало лише тепер. Усі підозрювані - колишні військові. Своєї провини не визнають. Їх уже звільнили під заставу. Двох чоловіків, які нещодавно прибули з Києва, депортують в Україну. Третьому, що живе у Швеції, висунули звинувачення у пособництві та в підготовці до вбивства.