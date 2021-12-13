В Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса, но не всем. Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ.

Согласно приказу, дополнительная доза вакцины, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям:

с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

которые проходят иммунодепрессивную терапию;

которые проходят иммуномодулирующую терапию;

с иммунодефицитным состоянием.

"Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту", - отметил Ляшко.

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.

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