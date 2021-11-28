Первые и главные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса - это сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Об этом рассказала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, передает ТАСС.

Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль. Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. Люди приходили на второй или третий день плохого самочувствия. При этом никто из них даже не думал, что мог заразиться коронавирусом, так как обычных для COVID-19 симптомов не было. Однако проведенные тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название "омикрон".

Что внушает у медиков сдержанный оптимизм, это то, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови. По словам доктора, никто из ее пациентов с омикрон-штаммом не был госпитализирован, поскольку им "не нужен больничный уход и кислород".

Власти ЮАР сообщают, что омикрон-штаммом в основном заражаются молодые люди, хотя был среди ее пациентов и шестилетний ребенок.

Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2-3 дня. Все это время они проводили дома... При этом больше половины из них не прошли курс вакцинации от COVID-19... Пока исследования омикрон-штамма находятся на ранней стадии, как и сбор данных о заразившихся им. Я думаю, что недели через две мы будем знать больше о поведении нового вида коронавируса.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, был впервые обнаружен в ноябре в ЮАР. С тех пор случаи заражения этим штаммом были выявлены в Великобритании, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах, Чехии, Австрии, Гонконге, Израиле, Австралии.

Изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок заявил, что B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса. По его словам, это придает новому варианту коронавируса большую активность и способность легче проникать в клетки человеческого организма.

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Согласно предварительным выводам ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как выглядит новый и опасный COVID-штамм "Омикрон".