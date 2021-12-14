Австрія вийшла з локдауну, а у Відні вже запрацювали різдвяні ярмарки. Чи радіють жителі австрійської столиці скасуванню карантину - дивіться в сюжеті.

Відень оживає! Столиця Австрії, як і вся країна, починає виходити із локдауну. Суворі протиепідемічні правила діяли три тижні. А тепер у самому центрі Відня розгортаються довгоочікувані для місцевих жителів різдвяні ярмарки, стартує продаж ялинок.

Жителі Відня кажуть - "Нарешті!". І хоча необхідність запровадження карантину розуміли, усе ж додають - атмосфери Різдва та Нового року, яка зазвичай у цей час уже панує в місті, їм бракувало.

-Це справжня традиція - щороку в грудні ми відвідуємо різдвяні ярмарки - купуємо прикраси, новорічні іграшки та п'ємо пунш. Так ми традиційно налаштовуємося на святкування.

-Бути тут - справжня радість! Однак коли я бачу ту кількість хворих на COVID-19 і скільки людей потрапляють до реанімацій, то з розумінням прийняла, якби мені сказали: цього року ярмарків не буде.

Завершенню локдауну радіють і торговці. Кажуть - щасливі, що таки зможуть не лише заробити грошей, а й потішити людей, поліпшити їм настрій.

Магнус Рінгл, продавець ялинок:

Я не вирішую, закривати країну на локдаун чи ні. Зараз я просто щасливий, що можу продавати свої ялинки людям.

Гарріет Міксітс, продавчиня на ярмарку:

Добре, що локдаун скінчився. Насамперед, для всіх нас. Чудово, коли ти можеш просто радіти святам - без усіляких обмежень. Нам, продавцям, складно, бо ми втратили багато днів. Однак, упевнена, ми зможемо це надолужити та продати майже все, що планували.

Тепер фактично локдаун у Австрії діятиме надалі лише для невакцинованих громадян. Вони можуть виходити з дому тільки для того, щоби вирушити на роботу, або піти до продовольчої крамниці. А от для щеплених або тих, хто перехворів на COVID-19 - доступними будуть усі торговельні центри, розважальні заклади, магазини й ресторани.