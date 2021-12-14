В Китае зафиксировали первый случай штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает The Guardian.

Китайские власти сообщили, что первый случай штамма "Омикрон" обнаружили в северном городе Тяньцзинь еще 9 декабря.

Завез заразный вариант коронавируса в Китай человек, вернувшийся в страну из-за границы. У него по прибытию в страну не было никаких симптомов. Сейчас пациент находится на карантине и проходит лечение в специализированной больнице.

В восточной провинции Чжэцзян в последние недели наблюдается рост числа новых случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта".

Штамм "Омикрон" впервые возник в Южной Африке, а сейчас официально подтвержден в более чем 50 странах. Он считается очень заразным.

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.

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