Вакцинация в Украине: сколько людей за сутки сделали прививки [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 13 декабря, в Украине вакцинировали от коронавируса почти 130 тысяч человек. Всего в стране уже провели 26,7 млн прививок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки
13 декабря от коронавируса было вакцинировано 129 742 человека. Из которых первую дозу вакцины получили 42 956 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 86 786.
Всего в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привито 14 174 401 человек:
- получили первую дозу вакцины - 14 174 399 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 544 437.
В общем количестве в стране проведено 26 718 836 прививок.
Кроме того, у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.
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