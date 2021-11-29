Врач назвала главный симптом нового штамма коронавируса "Омикрон" [ Редактировать ]
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У людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Об этом заявила южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первой предупредила об инфицированных с новой мутацией.
Особенности течения заболевания медик описала в комментарии The Telegraph.
Отмечается, что доктор Кутзи – 33-летний врач общей практики, возглавляющая Южноафриканскую медицинскую ассоциацию и при этом руководящая своей частной практикой. Впервые вероятность распространения нового варианта COVID-19 она заподозрила в начале ноября. Тогда пациенты ее клиники в столице ЮАР Претории начали приходить с симптомами коронавируса, которые "не имели непосредственного смысла".
По словам медика, среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость. А также шестилетний ребенок с очень высокой частотой пульса. Вместе с тем ни у кого не было потери ощущения вкуса или обоняния.
"Их симптомы настолько отличались и были такими легкими по сравнению с теми, что я лечила раньше", – призналась Кутзи.
Врач из ЮАР Анжелика Кутзи выразила обеспокоенность, что штамм Омикрон может сильнее поражать пожилых людей.
Уже 18 ноября, когда четыре члена одной семьи дали положительный результат на COVID-19 "с полным истощением", она сообщила об этом консультативному комитету страны по вакцинам.
Врач подчеркнула, что в целом примерно у двух десятков ее пациентов был обнаружен коронавирус с симптомами нового варианта. В основном это были здоровые, но "очень уставшие" мужчины. Около половины из них – невакцинированные.
Кутзи дала понять, что все эти пациенты были здоровыми, поэтому болезнь у них протекает легко. Но она волнуется, что новый вариант все еще может намного тяжелее поражать пожилых людей с сопутствующими заболеваниями (диабет или болезни сердца).
"Сейчас мы должны беспокоиться о том, что, когда пожилые невакцинированные будут инфицированы новым штаммом, увидим много людей с тяжелой формой болезни", – предупредила врач из ЮАР.
Инфицирование коронавирусом нового штамма Омикрон фиксируют преимущественно у приезжих с юга Африки. В частности, кроме нескольких африканских стран, случаи заражения уже подтверждены в Британии, Германии, Италии, Чехии, Израиле, Австралии, Нидерландах, Дании и Канаде.
После обнаружения нового варианта COVID-19 авиасообщения с ЮАР и соседними странами прекратили десятки государств по всему миру. В их числе Бразилия, Таиланд, Сингапур, Турция, Саудовская Аравия, Бахрейн, Иордания, Израиль, Швейцария, Мальдивы, Филиппины, Россия, а также Египет, Марокко и Ангола.
Читайте также, в американской фармацевтической корпорации Moderna анонсировали создание препарата против южноамериканского штамма COVID-19 "омикрон". Новый штамм включает мутации, наблюдаемые в "дельта"-варианте.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании оценила новый вариант коронавируса, впервые выявленного в Южной Африке и Ботсване, как вызывающий беспокойство. Предполагается, что этот штамм легче передается.
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