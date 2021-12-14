Гражданство защищавшим Украину иностранцам: Рада упростила процесс получения [ Редактировать ]
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания парламента.
Проект №5630 во втором чтении поддержали 285 депутатов.
Таким образом, соответствующий документ упростит выдачу паспортов:
- гражданам России, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений;
- иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили (или проходят) службу по контракту в ВСУ,
- лицам, принимавшим непосредственное участие в АТО/ООС.
В частности, законом усовершенствованы правила приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, принятие в гражданство и восстановление в гражданстве.
Следующими категориями лиц предусмотрена возможность представления деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины:
- которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в ВСУ;
- которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ и награждены государственной наградой Украины;
- имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины;
- которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подвергшихся преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности.
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