Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания парламента.

Проект №5630 во втором чтении поддержали 285 депутатов.

Таким образом, соответствующий документ упростит выдачу паспортов:

гражданам России, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений;

иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили (или проходят) службу по контракту в ВСУ,

лицам, принимавшим непосредственное участие в АТО/ООС.

В частности, законом усовершенствованы правила приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, принятие в гражданство и восстановление в гражданстве.

Следующими категориями лиц предусмотрена возможность представления деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины:

которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в ВСУ;

которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ и награждены государственной наградой Украины;

имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины;

которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подвергшихся преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности.

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