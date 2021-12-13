Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду пять законопроектов о двойном гражданстве. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук пояснил, что решение не будет распространяться на граждан страны, которая признана агрессором. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Украинский паспорт смогут получить граждане других стран, но при условии, что Кабинет министров включит их в перечень стран, с которыми может быть двойное гражданство.

Что мы получим? Мощный дипломатический инструмент, который дает возможность Украине обсуждать с определенными странами введение безвиза или открытие зоны свободной торговли.

По его словам, принятие этого закона даст государству возможность отстаивать свой интерес, в том числе на международной арене, приглашая украинцев во всем мире не просто "петь тоскливые песни", а становиться активными участниками тех процессов, которые происходят в государстве.

Как это будет реализовано? Во-первых, они не потеряют гражданства другой страны, но по политическим вопросам должны будут определиться и подать декларацию, в которой указать, что пользуются, например, избирательными правами гражданина Украины, или же будут пользоваться только экономическими правами, сохраняя при этом право голоса, например, в США.

Стефанчук отметил, что этот механизм пока остается вопросом для дискуссий, но важно, что она уже началась в Украине.

Ранее президент в ходе встречи с СМИ рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

Также Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.

Смотрите также комментарий Зеленского по поводу слухов о военном положении. Также политики завил о том, пойдет ли он на второй срок президентства.

Отметим, по его словам, власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

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