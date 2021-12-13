Кто сможет рассчитывать на двойное гражданство [ Редактировать ]
Источник: 112.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду пять законопроектов о двойном гражданстве. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук пояснил, что решение не будет распространяться на граждан страны, которая признана агрессором. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Украинский паспорт смогут получить граждане других стран, но при условии, что Кабинет министров включит их в перечень стран, с которыми может быть двойное гражданство.
Что мы получим? Мощный дипломатический инструмент, который дает возможность Украине обсуждать с определенными странами введение безвиза или открытие зоны свободной торговли.
По его словам, принятие этого закона даст государству возможность отстаивать свой интерес, в том числе на международной арене, приглашая украинцев во всем мире не просто "петь тоскливые песни", а становиться активными участниками тех процессов, которые происходят в государстве.
Как это будет реализовано? Во-первых, они не потеряют гражданства другой страны, но по политическим вопросам должны будут определиться и подать декларацию, в которой указать, что пользуются, например, избирательными правами гражданина Украины, или же будут пользоваться только экономическими правами, сохраняя при этом право голоса, например, в США.
Стефанчук отметил, что этот механизм пока остается вопросом для дискуссий, но важно, что она уже началась в Украине.
Ранее президент в ходе встречи с СМИ рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.
Также Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.
Смотрите также комментарий Зеленского по поводу слухов о военном положении. Также политики завил о том, пойдет ли он на второй срок президентства.
Отметим, по его словам, власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 13 декабря, Кабинет министров Украины уволили замминистра внутренних дел
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2022 год
В пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в виртуальном саммите за демократию, инициированном президентом США Джо Байденом
Речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия может быть причастен к "схеме" с участием фирмы-прокладки из ОАЭ импорта электроэнергии из Беларуси в Украину