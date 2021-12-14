На январь спотовые цены на газ в Европе выросли до 1,4 тыс. долларов за тысячу кубометров, только за день повысившись почти на 7%. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Цена фьючерса на январь по индексу нидерландского TTF вновь превысила 120 евро за МВт-ч. Это самый высокий показатель с 5 октября, когда цена на голубое топливо в Европе достигла 160 евро за МВт-ч (почти 2 тыс. долл. за тыс. куб. м).

Рост цены происходит на фоне невыполнения "Газпромом" обещания об увеличении объемов закачиваемого газа в европейские хранилища, которые в настоящее время заполнены на 60%.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 14 декабря подскочила до 46,2 тыс. грн за тысячу кубометров. Таким образом, за сутки цены выросли на 10%.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

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