Киев готовится к вероятной чрезвычайной ситуации из-за угрозы военного вторжения России. Мэр столицы также призвал Германию разблокировать поставки оборонного оружия Украине.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в статье немецкому изданию Bild.

"В моем родном Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я как мэр организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по набору и подготовке резервистов", — сообщил киевский мэр.

Кличко напомнил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях находятся 100 тысяч российских солдат.

"Это беспрецедентная угроза. Существуют разные сценарии нападения российской армии на Украину, и мы должны быть готовы ко всем из них", — подчеркнул Кличко.

Кроме того, мэр столицы призвал Германию разблокировать поставки оборонительного оружия Украине.

"Не может быть, чтобы Германия не одобрила решение НАТО по поставке оборонного оружия Украине! Новое правительство Германии должно понять, что помощь нашей стране еще никогда не была столь важна", — заявил Кличко.

Разведка США считает, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных. Об этом пишет западная пресса.

Половина войск уже размещена возле границы с Украиной. Россия якобы планирует переброску ста батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и другой техникой. По данным CBS, вероятность вторжения растет по мере наступления холодов.

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