Разведка США считает, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных. Об этом сообщают The Associated Press и The Washington Post со ссылкой на источники.

Половина войск уже размещена возле границы с Украиной. Россия планирует переброску ста батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и другой техникой. По данным CBS, вероятность вторжения растет по мере наступления холодов.

Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом задействованных сил, вдвое превышающим тот, который мы видели прошлой весной во время учений России у границ Украины.

Напомним, что весной 2021 года США и НАТО обвинили Кремль в стягивании войск к границе с Украиной. По оценкам Пентагона, концентрация российских войск на границе стала максимальной с 2014 года.

В Киеве обвинили Москву в нагнетании обстановки в регионе и подготовке к наступлению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это и заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

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В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.