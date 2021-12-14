Європарламент провів дебати через скупчення російських військ на українському кордоні [ Редактировать ]
У Європарламенті в ці хвилини відбуваються дебати через скупчення російських військ на українському кордоні. За результатами обговорення - у четвер - депутати мають проголосувати резолюцію. Чіткий сигнал підтримки Україні подав і британський премʼєр Борис Джонсон. Він говорив телефоном із Путіним і попередив його, що будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації, дорого обійдуться Кремлю.
Прем'єр-міністр запевнив у підтримці Великою Британією територіальної цілісності й суверенітету України та попередив, що будь-які дії з дестабілізації будуть стратегічною помилкою, що матиме серйозні наслідки.
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