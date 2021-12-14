Китайские ученые утверждают, что штамм коронавируса "Омикрон" может обходить защиту вакцины от COVID. Также новый вариант способен уклоняться от защиты антител, которые были получены от предыдущей инфекции.

Об этом сообщается в научном журнале Emerging Microbes & Infection.

Ученые изучили 28 образцов сыворотки пациентов, выздоравливающих от исходного штамма SARS-CoV-2. Они протестировали их на образцах "Омикрон".

"Результаты исследования подтвердили возможный факт иммунного ускользания штамма "Омикрон", что является тревожным сигналом для всего мира", - заявил старший научный сотрудник Национального института по контролю за продуктами и лекарствами в Китае Ючун Ван.

Также исследование подтверждает недавнее открытие ученых в Южной Африке, которые заявили, что "Омикрон" может "легко уклониться от иммунитета".

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.

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