Український боксер захищатиме титул чемпіона по версії WBO [ Редактировать ]
Бій за чемпіонський пояс. В Україну повертається великий бокс. Вже цієї суботи у Броварах титул інтернаціонального чемпіона WBO спробує захистити український боксер, Денис Берінчик.
У ринзі йому протистоятиме росіянин Іса Чанієв, на рахунку якого 18 боїв, 15 з яких переможних. Для Берінчика цей поєдинок на профринзі буде 16-им. Сам спортсмен свої шанси на перемогу вважає високими й обіцяє влаштувати видовищний бій. Спільні тренування боксери проведуть у четвер.
Денис Берінчик, чемпіон WBO International у легкій вазі:
Вам всем понравится поединок, так как я давно не боксировал и голодный - готов пройти всю дистанцию. Но это бокс и в любой момент может закончиться в ту или иную сторону. Я всегда старалася удивить зрителей не только своим боксом, но и, конечно же, выходами. И думаю, мы подготовимся со своей командой - яркий, зрелещный, яркий выход.
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