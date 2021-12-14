І знову про щеплення, і йдеться не про вакцинування проти корони. А про пневмокок, що спричиняє отит, менінгіт - і не входить до списку планових імунізацій.

Чому саме зараз - це питання стало актуальним? І чи зможуть українці розраховувати на безплатну ін'єкцію? дізнавалася Ірина Розова.

Пневмонія, отит, менінгіт, остеомієліт та абсцес мозку... І це не повний перелік хвороб, які викликає - бактерія пневмокок.

Юлія Жарова, педіатр:

Тобто куди він проникне, де він викличе вогнище, така буде і клініка, таке буде й ураження.

Саме через пневмококову інфекцію - чи не найчастіше вмирають діти до п'яти років:

Юлія Жарова, педіатр:

У світі десь пів мільйона дітей помирає в рік від пневмококових інфекцій.

І найкращий захист, кажуть лікарі - вакцинація. Сину Мар'яни Матвійку чотири роки. Вранці вона відвела його в садочок, тож поки він там - має час, аби поспілкуватися із нами. Дитину жінка вакцинувала проти пневмокока ще торік.

Мар'яна Рудейчук-Кобзєва, жителька Івано-Франківська:

Коли дитина почала відвідувати дитячий колектив, то звичайно вона почала хворіти різними вірусними інфекціями. Наш лікар порадила, що є така вакцина, що корисно її зробити. Але це є на вибір батьків. Тому що вона є платною.

І не дешевою. У приватних лікарнях ціни на щеплення від пневмокока - стартують від двох із половиною тисяч гривень. Тож Мар'яна купила вакцину в аптеці, і щепила дитину у свого педіатра.

Мар'яна Рудейчук-Кобзєва, жителька Івано-Франківська:

Препарат, якщо не помиляюся, він тоді коштував півтори тисячі гривень, воно все заноситься в карточку. Тобто, ті самі вимоги, які потрібні до звичайної вакцини, які є в загальному календарі щеплень.

У більшості країн світу, вакцинація від пневмокока вже давно є обов'язковою та безплатною. У нашому Міноборони здоров'я теж планують додати її до планових щеплень.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Додатково ми плануємо додати пневмокок. Якби не епідемія ковіду, я думаю, що вже у 2022 році б ми ввели б до національного календаря щеплень іще один інфекційний патоген, але сьогодні ми спрямовані на боротьбу з ковід.

За даними Центру громадського здоров'я, торік вакцинованих від пневмокока в Україні - було лише трохи більше... ніж тисяча!

Юлія Жарова, педіатр:

Дуже часто коли батьки приходять на консультацію, і йдеться про вакцинацію, вони для себе розділяють вакцини на важливі й неважливі, тобто для них важливі це ті, які входять в календар щеплень, типу, нє, ми зробили важливі, а всі інші...

Нині у календарі щеплень лише десять безплатних вакцин: зокрема, від гепатиту Б, туберкульозу, дифтерії, правцю, кашлюку, поліомієліту... Тож лікарі одностайні: укол від пневмокока - зайвим у цьому переліку точно не буде.