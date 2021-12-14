Зеленский назначил посла в Ватикане [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Ватикане. Им стал Андрей Юраш.
"Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане", - говорится в указе №654/2021.
Отметим, что Андрей Юраш - украинский религиовед, политолог, эксперт по вопросам государственно-церковных отношений, социологии и географии религии, восточной христианской традиции, государственной этнополитики, прав национальных меньшинств.
С 2014 года возглавлял департамент по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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