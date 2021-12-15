Мальта першою в ЄС декриміналізувала виробництво та зберігання марихуани [ Редактировать ]
Мальта першою в ЄС декриміналізувала виробництво та зберігання марихуани для власних потреб. Відповідний закон схвалив парламент. Документ дозволяє жителям країни вирощувати по чотири кущі канабісу і носити при собі до семи грамів готової речовини. Тим, у кого виявлять більше - загрожує 100 євро штрафу. А за куріння у громадських місцях чи при дітях - до 500 євро. Також закон передбачає створення спілок для продажу готового канабісу чи його насіння. Це має регулювати обіг.
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