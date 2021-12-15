Завдяки доброчинцям малеча не залишиться і без новорічних подарунків.

Свято для малозабезпечених сімей влаштували чернівецькі благодійники. За два місяці вони зібрали 15 тонн допомоги - і напередодні роздавали її всім нужденним. Для цього звернулися по підтримку до Святого Миколая.

Понад сотню малозабезпечених буковинських родин цієї зими не замерзнуть і не голодуватимуть. Теплий одяг, продукти, засоби гігієни для них зібрали чернівецькі волонтери. Люди поштою надсилали допомогу з усієї України та з-за кордону. Завдяки доброчинцям малеча не залишиться і без новорічних подарунків.

Валерія Нікитій, представниця благодійного фонду:

Журливо, коли дитина приходить в садок чи в школу, всі однокласники починають вихвалятись, ділитися враженнями, а дитина сидить і…вона ж не буде пояснювати, що мама бідна, чи тато покинув, чи немає в сім'ї грошей.

Солодощі, іграшки та книжки дітлахам дарував Святий Миколай.

-Ти був чемний? - Да. - А як ти вчишся? - Добре. - А слухаєш батьків? - Да. - Ну хорошо, повірим тобі, повірим тобі.

Чудотворець каже, без допомоги помічників-волонтерів було б складно подарувати свято всім.

Цим маленьким дітям створити трошки радості і чуда, які не дуже багаті, десь хворі, але все одно чудо для них треба зробити сьогодні. Оце моя основна місія.

Трирічна Софійка тішиться плиткою шоколаду, а її мама - теплим взуттям для доньки.

Наталя, жителька Чернівців:

Очень благодарна за сапоги, за теплые, потому что наши уже проходились, за колясочку, за игрушечки, за сладенькое спасибо.

Наразі під опікою благодійного фонду - понад шість тисяч осіб по всій Україні. Інна виховує 18-річного сина, в якого з дитинства проблеми із хребтом.

Інна Остафій, жителька Чернівців:

Ми отримали сьогодні речі, подарунки, взуття. Це дуже велика підтримка для малозабезпечених сімей, для батьків, які виховують маломобільні верстви населення.

За словами волонтерів, також розвозитимуть допомогу по домівках. 18 грудня речі роздаватимуть сім'ям, які проживають у віддалених селах Буковини.