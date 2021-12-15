Весной физические лица предприниматели и наемные работники получали выплаты в размере 8000 грн за карантин. Однако получили их не все, причиной тому стали неправильно указанные реквизиты. Для тех, кто не смог получить деньги хорошая новость - это можно сделать снова. Об этом сообщает пресс-служба портала "Дия".

Давайте разберемся, как получить деньги.

Важно то, что стать обладателем 8 тысяч могут только те, кто при подаче заявки весной указал неправильный международный номер банковского счета (IBAN).

В пресс-службе портала рекомендовали проверить электронную почту, включая папку "Спам", а также следить за push-уведомлениями в приложении "Дия". Должно прийти письмо со ссылкой на уточнение банковских реквизитов.

Как получить "карантинные" деньги

Выполнив все пункты ваша заявка будет сформирована и отправлена. Воспользоваться услугой, уточнить реквизиты и получить помощь можно до 20 декабря.

Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

Напомним, что глава компании Pfizer Альберт Бурла считает, что человечество ожидает ежегодная вакцинация от COVID.

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