На следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса. Об этом сказал премьер-министра Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Начисление денег начнется с 19 декабря.

Сегодня правительство утвердит порядок предоставления соответствующих выплат. На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря этого года через приложение "Дия". И уже на следующей неделе будет запущен бета-тест этой услуги Министерством цифровой трансформации.

По его словам, для получения денег нужно будет оформить виртуальные карты, которые будут разработаны специально. Потратить деньги можно будет на билеты в кино, на поезда, самолеты и так далее.

Напомним, что глава компании Pfizer Альберт Бурла считает, что человечество ожидает ежегодная вакцинация от COVID.

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