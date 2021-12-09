Тысяча за вакцинацию: когда в "Дие" запустят тестирование услуги [ Редактировать ]
На следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса. Об этом сказал премьер-министра Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Начисление денег начнется с 19 декабря.
Сегодня правительство утвердит порядок предоставления соответствующих выплат. На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря этого года через приложение "Дия". И уже на следующей неделе будет запущен бета-тест этой услуги Министерством цифровой трансформации.
По его словам, для получения денег нужно будет оформить виртуальные карты, которые будут разработаны специально. Потратить деньги можно будет на билеты в кино, на поезда, самолеты и так далее.
Напомним, что глава компании Pfizer Альберт Бурла считает, что человечество ожидает ежегодная вакцинация от COVID.
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