В Украине за вакцинацию от коронавирусной инфекции начнут начислять по тысячи гривен. При этом деньги можно будет получить через приложение "Дія". Об этом во время заседания Кабинета министров заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, средства будут приходить на виртуальные платежные карты, а потратить их можно будет на конкретные услуги. Также эти средства никак не повлияют на получение субсидий и не будут облагаться налогом.

Средства в размере 1000 гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию". Их можно будет потратить на покупку билетов в кино, театры, концерты, занятие спортом, путешествия по Украине на поезде или самолете.

Отмечается, что в этой программе смогут принять участие около 6000 субъектов бизнеса. Она официально начнет работать с 19 декабря 2021 года.

Ранее мы писали, что выплата за вакцинацию от коронавируса в размере 1 тысячи гривен, которую накануне анонсировал президент Владимир Зеленский, будет выделена из общего фонда государственного бюджета, это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID.

Кроме того, в Украине с начала вакцинальной кампании от коронавируса полностью привились более чем 9 млн граждан. В частности, вчера курс иммунизации завершили более 180 тысяч, в Украине с начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека.

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