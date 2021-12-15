Правоохоронці зупинили п'яного водія: доза алкоголю перевищила норму у 25 разів [ Редактировать ]
Смертельно п'яного водія та ще й без документів зупинили в Чернівцях. Те, що чоловік, м'яко кажучи, нетверезий - було видно неозброєним оком. Але цифри на драгері шокували навіть патрульних.
5 проміле алкоголю в крові! Це доза мало сумісна з життям! Бо вона перевищує норму в 25 разів! І зазвичай людині з таким алкоотруєнням необхідна допомога медиків. На п'яного водія склали протокол.
-Пане водій, скажіть, будь ласка, нічого не вживали сьогодні? Просто запах алкоголю з автомобілю. - Неправда. - Я чую, тому запитав. - Нет канєшно. - А згідні пройти огляд? – Да.
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