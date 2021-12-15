На Житомирщині новорічна ялинка наробила проблем [ Редактировать ]
Ялинка, якій пороблено. Новорічне дерево наробило проблем на Житомирщині. Під час встановлення ялинки у селі Романів - вона розламалася навпіл і впала разом із працівником на верхівці.
Він був у страховому спорядженні, тож лише подряпав обличчя. Перед тим, коли дерево перевозили, воно порвало інтернет-кабелі вздовж дороги, залишивши без доступу в мережу жителів одразу кількох сіл.
А зрубати ялинку вирішили, бо вона почала руйнувати фундамент адмінбудівлі в сусідному селі. Тепер місцеві терміново шукають нове дерево.
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