Ялинка, якій пороблено. Новорічне дерево наробило проблем на Житомирщині. Під час встановлення ялинки у селі Романів - вона розламалася навпіл і впала разом із працівником на верхівці.

Він був у страховому спорядженні, тож лише подряпав обличчя. Перед тим, коли дерево перевозили, воно порвало інтернет-кабелі вздовж дороги, залишивши без доступу в мережу жителів одразу кількох сіл.

А зрубати ялинку вирішили, бо вона почала руйнувати фундамент адмінбудівлі в сусідному селі. Тепер місцеві терміново шукають нове дерево.