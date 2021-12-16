Адаптивний карантин у країні триватиме до 31 березня [ Редактировать ]
Адаптивний карантин у країні триватиме принаймні до 31 березня наступного року. Це прогноз від українського уряду. Підстав для скасування обмежень там не бачать, бо наразі повністю щепилися проти Ковіду лише 40 відсотків громадян.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70 відсотків населення ми маємо продовжувати дотримуватись усіх карантинних обмежень. Для того, аби максимально ефективно протидіяти пандемії й захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Це означає, що всі правила доступу до публічних місць з ковід сертифікатами, щодо носіння масок, щодо дистанції залишаються в силі.
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Таку можливість мають усі мандрівники, що прибувають до республіки. Натепер, потрапити в Латвію мають змогу українці, які отримали ковід-сертифікат з QR-кодом.
Загалом жити з ковід-сертифікатами доведеться щонайменше до літа, заявили в Брюсселі. Потрібні вони тепер і для підлітків, охочих подорожувати.
Поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70 відсотків населення, ми маємо продовжувати дотримуватись усіх карантинних обмежень.
Тепер після прибуття до країни подорожувальники зобов'язані зробити експрес-тест на COVID-19. Ця процедура буде безкоштовною.
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