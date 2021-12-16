Адаптивний карантин у країні триватиме принаймні до 31 березня наступного року. Це прогноз від українського уряду. Підстав для скасування обмежень там не бачать, бо наразі повністю щепилися проти Ковіду лише 40 відсотків громадян.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: