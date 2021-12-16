COVID-19 в Україні: 9,5 тисяч інфікованих зафіксували минулої доби [ Редактировать ]
Темпи вакцинації - спадають. А заражень - зростають. Минулої доби діагноз "Ковід" почули дев'ять з половиною тисяч українців. Майже втричі більше - одужали. А від ускладнень хвороби - померли 355 пацієнтів. Найгірші показники поширення вірусу - в столиці, на Полтавщині, Запоріжжі та Львівщині. Від початку вакцинальної кампанії - повністю імунізовані понад 12 мільйонів 735 тисяч українців.
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