В польском городе Катовице был лабораторно подтвержден первый случай заболевания коронаврусной инфекцией штамма "Омикрон". Об этом сообщает RMF24.

Согласно данным Министерства здравоохранения Польши, мутация была обнаружена в образце, взятом у 30-летней гражданки Лесото.

Отмечается, что в настоящее время пациентка "ноль" находится в изоляторе и чувствует себя хорошо, медики проводят лечение женщины.

Читайте также, на территории Румынии впервые зафиксировали штамм коронавирусной инфекции "Омикрон". новый тип мутации COVID-19 был обнаружен у двух граждан, прибывших в столицу страны из Южно-Африканской Республики.

Кроме того, в Китае зафиксировали первый случай штамма коронавируса "Омикрон". Завез заразный вариант коронавируса в Китай человек, вернувшийся в страну из-за границы, у него по прибытию в страну не было никаких симптомов.

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