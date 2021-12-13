"Омикрон" может появится в Украине на этой неделе [ Редактировать ]
В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже на этой неделе. Однако эпидемситуация в стране на новогодние праздники может быть стабильная.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране в праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе", - заявил он.
Данилов также добавил, что результаты первых исследований в странах, где уже обнаружили штамм "Омикрон", свидетельствуют о более легком течении болезни.
Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине за весь период пандемии из-за коронавируса скончались 90 343 человека
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, а умерли - 442
В связи с этим будет рассматриваться изменение карантинного зонирования областей страны
Министерство будет обновлять информацию
Министр обороны Алексей Резников прокомментировал концентрацию российских войск вблизи украинской границы