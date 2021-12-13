В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже на этой неделе. Однако эпидемситуация в стране на новогодние праздники может быть стабильная.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране в праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе", - заявил он.

Данилов также добавил, что результаты первых исследований в странах, где уже обнаружили штамм "Омикрон", свидетельствуют о более легком течении болезни.

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.

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