Темпи вакцинації спадають. А заражень - зростають. Минулої доби діагноз "Ковід" почули 9 з половиною тисяч українців. Майже втричі більше людей одужало.

А від ускладнень хвороби померли 355 пацієнтів. Найгірші показники поширення вірусу у столиці, на Полтавщині, Запоріжжі та Львівщині. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані майже 13 мільйонів українців.