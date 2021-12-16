В Україні спадають темпи вакцинації [ Редактировать ]
Темпи вакцинації спадають. А заражень - зростають. Минулої доби діагноз "Ковід" почули 9 з половиною тисяч українців. Майже втричі більше людей одужало.
А від ускладнень хвороби померли 355 пацієнтів. Найгірші показники поширення вірусу у столиці, на Полтавщині, Запоріжжі та Львівщині. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані майже 13 мільйонів українців.
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Від ускладнень хвороби - померли 355 пацієнтів. Найгірші показники поширення вірусу - в столиці, на Полтавщині, Запоріжжі та Львівщині.
Її робитимуть ВІЛ-інфікованим, онкохворим, пацієнтам після пересадки органів та іншим людям зі слабким імунітетом.
По кілька годин у черзі по вакцину. У Лондоні - небачений наплив охочих імунізуватися. У столиці новий штам "Омікрон" уже випередив попередницю "Дельту" за кількістю інфікувань.
Найгірша ситуація в Києві, на Полтавщині, Донеччині й Запоріжжі. Доброю новиною можна вважати те, що кількість вакцинованих стабільно зростає.
І навіть, якщо "Омікрон" викликає легший перебіг захворювання у порівнянні з "Дельтою" - його висока заразність може призвести до чергового перевантаження систем охорони здоров'я.