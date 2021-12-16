МОЗ вмовляє українців активніше імунізуватися [ Редактировать ]
Чи достатнім стимулом для щеплень є "вакцинальна" тисяча, стане відомо вже невдовзі. А наразі МОЗ умовляє українців імунізуватися активніше. Бо повністю вакцинованих на сьогодні менше 13 мільйонів.
Що ж до ковідної статистики, то вона потроху зростає. За останню добу - понад 9 з половиною тисяч нових хворих. Майже кожен п'ятий госпіталізований. 355 людей померли. При цьому в МОЗ налаштовані оптимістично, кажуть - кількість пацієнтів у лікарнях по всій країні зменшується. А Київську, Житомирську, Сумську та Черкаську області навіть планують вивести з червоної зони найближчим часом. Утім, нагадують про поширення у світі штаму "Омікрон". А отже, і про важливість імунізації саме зараз.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
В листопаді 2021 року серед захворівших на короновірусну інфекцію, 84% не пройшли повний курс вакцинації, серед госпіталізованих - 91% невакцинованих. Це означає, що 9 з 10 госпіталізованих невакциновані та не були захищені від тяжкого перебігу хвороби. Нагадаю, що вакцинація і надалі залишається дієвим способом захисту себе та оточуючих від Ковід-19.
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