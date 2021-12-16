Чи достатнім стимулом для щеплень є "вакцинальна" тисяча, стане відомо вже невдовзі. А наразі МОЗ умовляє українців імунізуватися активніше. Бо повністю вакцинованих на сьогодні менше 13 мільйонів.

Що ж до ковідної статистики, то вона потроху зростає. За останню добу - понад 9 з половиною тисяч нових хворих. Майже кожен п'ятий госпіталізований. 355 людей померли. При цьому в МОЗ налаштовані оптимістично, кажуть - кількість пацієнтів у лікарнях по всій країні зменшується. А Київську, Житомирську, Сумську та Черкаську області навіть планують вивести з червоної зони найближчим часом. Утім, нагадують про поширення у світі штаму "Омікрон". А отже, і про важливість імунізації саме зараз.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: