"Дорого обойдутся России": Евросоюз готов к новым санкциям [ Редактировать ]
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз готов ввести санкции, которые дорого обойдутся России в случае, если войска вторгнутся в Украину. Об этом сообщает Reuters.
По ее словам, страны ЕС готовы к санкциям, если Россия выступит против Украины.
Так, глава Еврокомиссии на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС заявила:
Пусть не будет никаких сомнений. Если Россия выступит против Украины, Союз сможет принять санкции, которые могут дорого обойтись. Мы проделали свою работу в этом отношении.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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