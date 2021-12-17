Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз готов ввести санкции, которые дорого обойдутся России в случае, если войска вторгнутся в Украину. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, страны ЕС готовы к санкциям, если Россия выступит против Украины.

Так, глава Еврокомиссии на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС заявила:

Пусть не будет никаких сомнений. Если Россия выступит против Украины, Союз сможет принять санкции, которые могут дорого обойтись. Мы проделали свою работу в этом отношении.

Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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