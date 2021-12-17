Новий Рік - час казкової атмосфери. Новорічна метушня, пошук подарунків та найголовніше - прикрашання власної домівки. Дизайнерка інтер’єру Каліна Алпатова поділилась з нами рекомендаціями по прикрашанню ялинки та святкового столу!

Дизайнерка Каліна Алпатова

Свіжі тренди чи заїжджена класика?

Бути в тренді - це, звичайно, круто, але наскільки довго ці тренди в нас затримуються?

Інститут кольору Pantone анонсували колір на 2022 рік - бузковий відтінок. Звичайно, можна ринутись у ТЦ вашого міста, скуповуючи весь декор фіолетових відтінків, але що ви будете робити з ним через рік, два? Як правило, сьогодні тренд один, а завтра вже інший.

Фото: pantone.com

"Найголовніше правило під час прикрашання домівки: підлаштовуватися під свій інтер'єр", - коментує Каліна.

Палітра Нового Року

Класичними кольорами Нового Року прийнято вважати червоний, зелений, срібний та золотий.

Фото: 1news.com.ua

Найвигідніший варіант - вибрати основну гаму під ваш інтер’єр та розбавляти її яскравими елементами.

Завжди будуть в моді природні відтінки, пудрові тони та нейтральні кольори. Зараз в топ додаються ще й іграшки зі скла.

Фото з Instagram @kalinaalpatova

"Я оформила монохромний інтер’єр в своїй квартирі, але в тому приміщенні, де стоїть ялинка, присутній зелений акцент у вигляді завіси. Саме через це в моєму розпорядженні є мікс багатьох кольорів", - ділиться своїм затишком дизайнерка.

Красуня-ялинка

Можливо, цього року варто відмовитися від стандартних іграшок і прикрасити ялинку квітами?

Фото: vdomadobre.info

Декор з квітів відноситься до природного оздоблення, тому не дивно, що такі прикраси набирають популярності. Найкраще для такого декору підійдуть штучні або стабілізовані квіти.

Також завжди актуальними будуть соснові шишки та штучний сніг.

Фото: floramax.com.ua

Ялинкові вогники

Вибираючи гірлянду, треба пам’ятати розміри вашої ялинки. Заздалегідь продумати довжину, колір та бажану форму. Зараз майже всюди можна побачити гірлянду-штору, вона має крапкові вогники одного кольору, найчастіше - теплого жовтого.

Фото: agronomu.com

Саме такі яскраві лампи здатні зачаровувати, зробити ялинку загадковіше, а саму кімнату святковою.

Святкове застілля

Новорічний стіл можна прикрасити не тільки смачними стравами, а й цікавим декором.

Фото: bunddler.com

Сервірування столу для новорічного застілля має бути яскравим. Проте важливо поєднувати це декорування з рештою прикрас в домівці.

Фото: retrogarland.ru

Головним атрибутом святкового столу виступає підсвічник. Можна створювати унікальні композиції зі свічок, гілочок та шишок.

Модні тенденції з кожним роком зазнають серйозних змін. Тому в підготовці до Нового Року не варто зациклюватися на популярних трендах, достатньо створити в будинку теплу, добру та затишну атмосферу, запросити близьких та друзів, щоб відзначити свято не лише у гарно прикрашений домівці, а й у гарній компанії.