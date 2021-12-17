9 тисяч українців інфікувалися Ковідом [ Редактировать ]
Майже 9 тисяч українців інфікувалися Ковідом минулої доби. Одужало - удвічі більше.
328 людей померли від ускладнень. Найгірші показники поширення вірусу - в Києві, на Запоріжжі, Одещині, Донеччині й Полтавщині. Напередодні вакцинувалися 133 тисячі громадян.
А загалом, від початку кампанії повністю імунізовано 12 мільйонів 820 тисяч українців.
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Її робитимуть ВІЛ-інфікованим, онкохворим, пацієнтам після пересадки органів та іншим людям зі слабким імунітетом.
Повністю імунізовано 11 з половиною мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.
Повністю імунізовано 11,5 мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування.
Що ж до ковідної статистики, то вона потроху зростає. За останню добу - понад 9 з половиною тисяч нових хворих. Майже кожен п'ятий госпіталізований. 355 людей померли.
Минулої доби діагноз "Ковід" почули 9 з половиною тисяч українців. Майже втричі більше людей одужало.