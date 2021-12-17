COVID-19 в Україні: за добу інфікувались майже дев'ять тисяч людей [ Редактировать ]
Майже дев'ять тисяч українців інфікувалися Ковідом минулої доби. Одужало - удвічі більше. 328 людей - померли від ускладнень. Найгірші показники поширення вірусу - в Києві, на Запоріжжі, Одещині, Донеччині й Полтавщині. Напередодні вакцинувалися 133 тисячі громадян. А загалом, від початку кампанії - повністю імунізовані 12 мільйонів 820 тисяч українців.
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Напередодні майже сім тисяч триста українців захворіли на Ковід. Одужали - удвічі більше. 387 людей - померли від ускладнень. Найвищі Ковід-показники інфікувань в Києві, на Полтавщині, Черкащині та Донеччині.
Найшвидше вірус поширюється в Києві, на Полтавщині, Черкащині й Донеччині. Саме там зафіксували найбільший добовий приріст нових заражень.
За даними міністерства охорони здоров'я, дві дози вакцини отримали вже майже 40 відсотків дорослого населення країни.
За даними міністерства охорони здоров'я - найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій області.
Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій области, повідомили у міністерстві охорони здоров'я.