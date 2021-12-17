Скаути передали президентові Вифлеємський вогонь [ Редактировать ]
Вифлеємський вогонь уже в Україні. Скаути передали його - президентському подружжю. На Банкову священне полум'я приносять уже третій рік. А загалом пластуни доставляють Вифлеємський вогонь в Україну з 1999 року. Він символізує мир, любов та добро. І його зазвичай передають до лікарень, храмів, дитбудинків і державних установ.
Володимир Зеленський, президент України:
Кожній, кожному з вас, вашим родинам - тепла й миру, спокою, які символізує Вифлеємський вогонь. Цього ж хочу побажати всім сім`ям наших військових, які нас захищають. Я думаю, їм буде приємно знати, що ми бажаємо тепла їхнім родинам, де б вони не були - з ними на передовій чи десь в кожному місті окремо, але все одно разом.
Олена Зеленська, перша леді:
Кожного року, саме з вашого візиту починається новорічний настрій, різдвяний в цій будівлі адміністративній, вона завжди робоча. Але коли ви приходите, приносите свій вогонь - це дійсно розпочинаються новорічні свята для всіх, хто тут працює.
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Новорічний настрій уже панує біля Офісу Президента. Свято розпочалося годину тому. Ялинку президент відкривав разом із дружиною. Звісно, вітав киян і Святий Миколай.
Хоча до новорічних свят ще далеко, курортні міста вже заповнюють туристи. Де відпочивальників заманюватимуть восьминогом по-сицилійськи, а де - яскравими прикрасами.
Вигляд її оцінили не всі. Бо високе дерево - трохи кривобоке, місцями - лисувате, та ще й з поламаними гілками. Одні порівнюють його із нечесаною шевелюрою прем'єра; інші кажуть - ялинку перехворіла на ковід.
Як зачіска Бориса Джонсона. У Лондоні встановили головну ялинку країни. І її вигляд схвалили не всі. 24-метрове дерево трохи кривобоке, місцями доволі лисе, та ще й з поламаними гілками.
Святкове дерево, традиційно, розмістили біля Рокфеллер-центру. На церемонію прийшли сотні глядачів. Для них влаштували концерт, гуляння тривали до самого ранку.