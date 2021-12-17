Вифлеємський вогонь уже в Україні. Скаути передали його - президентському подружжю. На Банкову священне полум'я приносять уже третій рік. А загалом пластуни доставляють Вифлеємський вогонь в Україну з 1999 року. Він символізує мир, любов та добро. І його зазвичай передають до лікарень, храмів, дитбудинків і державних установ.

Володимир Зеленський, президент України:

Кожній, кожному з вас, вашим родинам - тепла й миру, спокою, які символізує Вифлеємський вогонь. Цього ж хочу побажати всім сім`ям наших військових, які нас захищають. Я думаю, їм буде приємно знати, що ми бажаємо тепла їхнім родинам, де б вони не були - з ними на передовій чи десь в кожному місті окремо, але все одно разом.

Олена Зеленська, перша леді: